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Ближний Восток

"Аль-Масира": армия США атаковала цели на западе Йемена

время публикации: 02 апреля 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 16:59
"Аль-Масира": армия США атаковала йеменский порт Ходейда
U.S. Central Command

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о серии новых ударов американской авиации в Йемене.

Сообщается, что были атакованы цели в порту Ходейда. Причинен значительный ущерб.

Кроме того, объявлено, что удары были нанесены по водохранилищу в районе Аль-Мансурия в провинции Ходейда, в результате без водоснабжения остались более 50 тысяч человек.

Сведения об ущербе уточняются.

Ближний Восток
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