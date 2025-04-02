"Аль-Масира": армия США атаковала цели на западе Йемена

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о серии новых ударов американской авиации в Йемене.

Сообщается, что были атакованы цели в порту Ходейда. Причинен значительный ущерб.

Кроме того, объявлено, что удары были нанесены по водохранилищу в районе Аль-Мансурия в провинции Ходейда, в результате без водоснабжения остались более 50 тысяч человек.

Сведения об ущербе уточняются.