Курдские силы покидают Алеппо, захваченный джихадистами

В понедельник, 2 декабря, курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), являющиеся основной частью "Сирийских демократических сил" (SDF), начали вывод своих подразделений из северо-восточного Алеппо, на севере Сирии.

Вывод курдских сил согласован с командованием джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватила Алеппо.

Антиасадовские силы взяли за последние дни под свой контроль десятки населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама на севере и в центре Сирии.