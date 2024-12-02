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Ближний Восток

Курдские силы покидают Алеппо, захваченный джихадистами

Сирия
время публикации: 02 декабря 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 14:24
Курдские силы покидают Алеппо, захваченный джихадистами
AP Photo/Emrah Gurel

В понедельник, 2 декабря, курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), являющиеся основной частью "Сирийских демократических сил" (SDF), начали вывод своих подразделений из северо-восточного Алеппо, на севере Сирии.

Вывод курдских сил согласован с командованием джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватила Алеппо.

Антиасадовские силы взяли за последние дни под свой контроль десятки населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама на севере и в центре Сирии.

Ближний Восток
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