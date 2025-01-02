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Ближний Восток

В Хомсе начата операция против сторонников Асада

Сирия
время публикации: 02 января 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 14:51
В Хомсе начата операция против сторонников Асада
AP Photo/Leo Correa

Службы безопасности новой администрации Сирии проводят операцию в Хомсе, в районах, где проживают представители алавитской общины. К этой общине относятся бывший президент Башар Асад и значительная часть его окружения.

"Министерство внутренних дел при поддержке Управления военных операций начали масштабное прочесывание в Хомсе. Ведется поиск военных преступников, тех, кто отказался сдавать оружие, а также схронов с вооружениями", – сообщают новые власти.

Представитель военного командования сообщил агентству SANA, что власти получили информацию о действии в Хомсе "боевиков Асада", на борьбу с которыми были направлены войска при поддержке бронетехники. В некоторых районах города объявлен комендантский час.

Напомним, что столкновения "Хайят Тахрир аш-Шам" с теми, кто хранит верность свергнутому диктатору, начались вскоре после свержения режима Асада. Представители меньшинств опасаются, что борьба будет вестись и с ними и не спешат разоружаться, как требуют власти.

Ближний Восток
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