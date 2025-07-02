"Mossad Farsi": "Иранский режим не сообщает имя нового главы "Хатам аль-Анбия", а мы и так в курсе"

Страница "Mossad Farsi", связь которой с израильской спецслужбой не подтверждена, но и не отрицается, продолжает "троллить" КСИР и иранское руководство.

"Агентство "Тасним" сообщает, что иранский режим не будет публиковать имя нового командующего штабом "Хатам аль-Анбия" (военно-инженерное подразделение КСИР, – прим. ред.), чтобы защитить его. Имейте в виду, мы точно знаем, как его зовут, и самого его очень хорошо знаем. Жаль, что такая базовая информация скрывается от иранского народа".

Далее "Mossad Farsi" предлагает читателей страницы высказать свои предположения относительно имени нового руководителя "Хатам аль-Анбия".

Читатели (в том числе созданные иранским режимом боты) активно включились в игру, в числе предполагаемых имен как шутливые, так и вполне реалистичные варианты. Многие высказывают свое отношение к ситуации: "все они одинаковы", "кто бы он ни был, надеемся, что вы скоро сделаете из него котлету".