Соглашение Ливана и Израиля привело к резкому охлаждению между Бейрутом и Тегераном

Ливанское издание "Аль-Модон" сообщает, что рамочное соглашение, подписанное Израилем и Ливаном в конце прошлой недели, привело к резкому охлаждению отношений между официальными властями Ливана и Ирана.

По данным издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отменил запланированный визит в Ливан, в ходе которого должен был встретиться с президентом страны Джозефом Ауном. Другие подробности не приводятся.