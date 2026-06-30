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Ближний Восток

Соглашение Ливана и Израиля привело к резкому охлаждению между Бейрутом и Тегераном

Иран
Ливан
Израиль
время публикации: 30 июня 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 11:47
Соглашение Ливана и Израиля привело к резкому охлаждению между Бейрутом и Тегераном
AP Photo/Hadi Mizban

Ливанское издание "Аль-Модон" сообщает, что рамочное соглашение, подписанное Израилем и Ливаном в конце прошлой недели, привело к резкому охлаждению отношений между официальными властями Ливана и Ирана.

По данным издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отменил запланированный визит в Ливан, в ходе которого должен был встретиться с президентом страны Джозефом Ауном. Другие подробности не приводятся.

Ближний Восток
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