ХАМАС объявил о готовности немедленно возобновить опосредованные переговоры с Израилем

Движение ХАМАС объявило, что готово немедленно возобновить непрямые переговоры с Израилем относительно прекращения огня в секторе Газы.

"Мы подтверждаем, что готовы немедленно вернуться к непрямым переговорам по Газе, чтобы урегулировать спорные вопросы", – говорится в заявлении, опубликованном в Телеграм-канале ХАМАСа.

Это заявление было опубликовано после того, как Египет и Катар выразили надежду, что "спорные моменты" в ближайшее время будут урегулированы и будет достигнуто соглашение о временном прекращении огня в секторе Газы, которое бы базировалось на последнем "предложении Виткоффа".

После того, как ХАМАС отклонил "план Виткоффа", начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир во время визита на позиции сил ЦАХАЛа в секторе Газы отдал приказ о расширении операции на новые районы на юге и севере сектора.