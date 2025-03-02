Иранский эмиссар прибыл в ОАЭ для противостояния "израильским провокациям"
время публикации: 02 марта 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 11:49
Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт Раванши прибыл в Абу Даби и провел переговоры с советником президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анваром Гаргашем.
Как сообщают иранские СМИ, эмиссар режима аятолл призвал мусульманский мир к единству и совместному противодействию "провокационным израильским попыткам дестабилизации региона". Обсуждалось также развитие двусторонних отношений.
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