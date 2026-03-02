x
Каллас объявила об усилении миссии Евросоюза Aspides в Красном море

время публикации: 02 марта 2026 г., 00:04 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 00:08
Каллас объявила об усилении миссии Евросоюза Aspides в Красном море
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что военно-морская миссия Евросоюза Aspides, действующая в акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана, будет усилена дополнительными кораблями.

По словам Каллас, в последние дни миссия столкнулась с "резким ростом" запросов на охрану и сопровождение, поэтому принято решение нарастить группировку, чтобы "усилить безопасность судоходства в регионе".

Ранее Совет ЕС продлил мандат операции Aspides до 28 февраля 2027 года, отметив, что задача миссии – защита свободы судоходства и торговых маршрутов в условиях угроз для коммерческой деятельности.

