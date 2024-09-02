В августе "Хизбалла" нанесла 281 удар по Израилю: в среднем, 9 атак в день

Исследовательский центр Alma опубликовал отчет о состоянии на ливанской границе и о противостоянии с шиитской террористической организацией "Хизбалла" за август текущего года.

В соответствии с этим документом, в августе "Хизбалла" осуществила 281 атаку на Израиль (по сравнению с 259 атаками в июле), наибольшей интенсивностью нападений характеризовался период с середины месяца до 25 августа, когда ЦАХАЛ нанес превентивные удары по целям в Ливане. Последняя неделя августа, после превентивных ударов, отмечалась снижением использования ракет и минометных снарядов, однако возросло использование беспилотных летательных аппаратов.

В результате атак "Хизбаллы" на северной границе в августе 2024 года погибли три человека, еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Основной тактикой "Хизбаллы", указывает автор отчета Дана Полак, остаются ракетно-минометные обстрелы, количество которых растет с каждым месяцем: так, в августе было осуществлено 176 ракетно-минометных обстрелов в сравнении со 137 в июле. Растет и количество направленных на Израиль беспилотников-камикадзе: в августе таких инцидентов было 62 в сравнении с 56 в июле.

В августе текущего года был уничтожен 51 боевик из различных организаций, большинство из них принадлежали к "Хизбалле": этот показатель значительно превышает статистику предыдущих месяцев.

Всего с начала войны из Ливана было осуществлено 2840 атак на приграничные территории Израиля, 48,5% из них были направлены против гражданских целей.

По Кирьят-Шмоне с начала войны было нанесено 124 прямых ракетных удара, по городу были выпущены более 370 ракет "Град", "Буркан" и "Фалак". В эту статистику не включены ракетные удары по соседним населенным пунктам, таким как Манара и Маргалиот, обстрелы которых активируют противоракетную тревогу в Кирьят-Шмоне. С начала войны в результате обстрелов Кирьят-Шмоны погиб один мирный житель, еще 28 получили ранения. Нанесен значительный ущерб жилым домам, промышленным объектам, учебным заведениям, коммерческим предприятиям и кладбищам.

В соответствии с отчетом исследовательского центра Alma, с начала войны в результате израильских авиаударов по территории Ливана были уничтожены 432 боевика "Хизбаллы", 22 боевика движения "Амаль", 14 боевиков египетской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия", 14 боевиков палестинского "Исламского джихада", 9 боевиков ХАМАСа и один боевик ФАТХа. В августе был ликвидирован 51 боевик, большинство из них принадлежали к "Хизбалле". За неделю с 19 по 26 августа было ликвидировано 17 боевиков из различных террористических организаций.