x
30 июня 2025
|
последняя новость: 16:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июня 2025
|
30 июня 2025
|
последняя новость: 16:11
30 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранское консервативное издание призвало к расправе с главой МАГАТЭ

Иран
время публикации: 30 июня 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 16:14
Иранское консервативное издание призвало к расправе с главой МАГАТЭ
AP Photo/Heinz-Peter Bader

Иранская газета "Кайхан", тесно связанная с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи, обвинила главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в связях с израильской службой внешней разведки "Мосад".

"Если Гросси пересечет границу Ирана, он должен быть отдан под суд и приговорен к смерти", – говорится в статье "Кайхан".

Следует отметить, что публикация не была поддержана ни одним из официальных представителей режима аятолл. Однако иранские власти не скрывают критики МАГАТЭ – отчет агентства стал основанием для израильского и американского ударов по объектам иранской ядерной программы.

Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным осуждением угроз в адрес Гросси. Они заявили, что полностью поддерживают МАГАТЭ и требуют от Ирана позволить агентству выполнять возложенные на него обязанности.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июня 2025

Директор МАГАТЭ: Иран сможет снова обогащать уран через несколько месяцев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 июня 2025

Трамп заявил, что не исключает повторного нападения на Иран, если это будет необходимо
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 июня 2025

В Иране принят закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ