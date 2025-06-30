Иранское консервативное издание призвало к расправе с главой МАГАТЭ

Иранская газета "Кайхан", тесно связанная с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи, обвинила главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в связях с израильской службой внешней разведки "Мосад".

"Если Гросси пересечет границу Ирана, он должен быть отдан под суд и приговорен к смерти", – говорится в статье "Кайхан".

Следует отметить, что публикация не была поддержана ни одним из официальных представителей режима аятолл. Однако иранские власти не скрывают критики МАГАТЭ – отчет агентства стал основанием для израильского и американского ударов по объектам иранской ядерной программы.

Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным осуждением угроз в адрес Гросси. Они заявили, что полностью поддерживают МАГАТЭ и требуют от Ирана позволить агентству выполнять возложенные на него обязанности.