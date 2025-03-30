Иран отказался от прямых переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что в ответном письме президенту США Дональду Трампу власти Ирана отказали ему в прямых переговорах, однако сообщили, что готовы вести диалог через посредников.

Напомним: по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, ответ был передан США через Оман. Ранее министр заявлял, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. "Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории", – сказал он.