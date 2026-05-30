30 мая 2026
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Iran International: траурные бдения в Тегеране превратились в митинги радикалов

время публикации: 30 мая 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 10:43
AP Photo/Vahid Salemi

То, что начиналось как траурные бдения в память об Али Хаменеи, превратилось в Тегеране в еженощную трибуну для иранских сторонников жесткой линии, с которой они атакуют переговоры с Вашингтоном, призывают к открытому противостоянию и оказывают давление на чиновников, пишет Iran International.

Выступающие на этих акциях радикалы называют Иран победителем в войне и требуют прекращения переговоров с Соединенными Штатами.

Поначалу митинги были многолюдными, однако по мере того как риторика выступающих становилась все более радикальной, число участников постепенно снижалось. Очевидцы утверждают, что сейчас на акции собираются от 100 до 200 человек одновременно.

Лозунги на этих митингах требуют "полного соблюдения условий лидера" и мести за Али Хаменеи и других погибших в результате ударов США и Израиля.

