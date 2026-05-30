Советник верховного лидера Ирана: Трамп нарушает правила дипломатии
время публикации: 30 мая 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 13:52
Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он нарушает правила дипломатии, продолжая блокаду Ормузского пролива и выдвигая чрезмерные требования на переговорах.
"Президент США в третий раз предает дипломатию", – написал Резаи на X.
Он заявил, что действия Трампа свидетельствуют о том, что он несерьезно относится к дипломатическому процессу и преследует другие цели.