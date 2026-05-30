Премьер-министр Ливана: Израиль проводит политику масштабных разрушений

Премьер-министр Ливана Наваф Салам прокомментировал интенсивные боевые действия ЦАХАЛа, заявив, что Ливан сталкивается с "опасной и беспрецедентной израильской эскалацией, Израиль проводит политику масштабных разрушений и массового перемещения населения".

На фоне сообщений в Ливане о боях в районе хребта Бофор, Салам отметил, что Израиль "атакует археологические памятники, некоторые из которых имеют международное значение, нарушая суверенитет и территориальную целостность Ливана".

Он также добавил: "Мы не пожалеем усилий для достижения прекращения огня, вывода израильских войск и восстановления страны. Эта война была нам навязана, и цена ее сегодня огромна. Израиль не добьется безопасности с помощью разрушений".