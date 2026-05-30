Иранский чемпион по боевым искусствам приговорен к смертной казни за участие в протестах

Иранский чемпион по боевым искусствам, обладатель около 40 золотых медалей, 26-летний Беньямин Накди, задержанный во время январских протестов в Ширазе, приговорен к смертной казни по обвинению в "распространении коррупции на земле", сообщает Iran International.

Ранее государственные иранские СМИ опубликовали видео с вынужденным признанием Накди. В этом ролике его назвали человеком, который использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы бросить ее в сотрудников правительственных сил.

Его адвокат Мостафа Нили сообщил, что изначально Накди предъявили обвинения, включавшие в себя "мохаребе" (ведение войны против Всевышнего), членство в группировках, подрывающих безопасность, сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности и пропаганду свержения существующего строя.

Нили добавил, что обвинения в причинении телесных повреждений сотрудникам органов безопасности и ношении холодного оружия были сняты. Тем не менее, судьи Революционного суда квалифицировали все оставшиеся пункты как "распространение коррупции на земле" и на этом основании вынесли смертный приговор.

Накди – спортсмен, обладающий несколькими чемпионскими титулами в кикбоксинге и муай-тай (тайском боксе).