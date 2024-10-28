Закон о прекращении деятельности UNRWA в Израиле принят Кнессетом во втором и третьем чтениях

На пленарном заседании Кнессета закон о запрете деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Израиле принят большинством из 92 голосов.

10 депутатов проголосовали против. Кнессет принял обе законодательные инициативы, которые в итоге были объединены в один закон: законопроект Рона Каца, Юлии Малиновской, Дана Илуза и др., и законопроект Боаза Бисмута, Эли Далаля и др.

Причиной принятия такого закона стали свидетельства об участии многочисленных сотрудников UNRWA в массовых убийствах 7 октября 2023 года и свидетельства о методичном и беспрепятственном использовании террористической организацией ХАМАС помещений, ресурсов и средств UNRWA для террористической деятельности.

В рамках закона всем без исключения израильскими чиновникам и госслужащим будет запрещено контактировать с персоналом UNRWA, выдавать дипломатические визы и предоставлять экономические преимущества.

В отношении сотрудников UNRWA, уличенных в причастности к террору, будут возбуждены уголовные расследования. После вступления закона в силу UNRWA и ее сотрудники будут лишены дипломатического иммунитета и налоговых льгот.