Ближний Восток

Бунт против "Хизбаллы": жители Тира и Набатии требуют объявить свои города свободными от оружия

время публикации: 31 мая 2026 г., 23:59 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 00:08
AP

Общественные активисты из населенных пунктов на юге Ливана бросили открытый вызов "Хизбалле", сообщает ливанское издание "Аль-Модон".

Десятки жителей Тира подписали обращение с требованием объявить город "демилитаризованным и свободным от оружия". Вслед за этим аналогичную инициативу выдвинули жители Набатии, призвав правительство и армию обеспечить реальный контроль над городом и убрать из него все, что подвергает жителей опасности".

Издание отмечает, что инициатива имеет особое символическое значение: оба города расположены вблизи зоны израильского наступления и подвергаются массированным обстрелам.

Авторы обоих обращений требуют прекращения огня на юге Ливана по аналогии с Бейрутом и южным пригородом столицы, развертывания ливанской армии в городах, обеспечения гуманитарных коридоров и запуска дипломатической инициативы по защите Тира и Набатии от разрушения.

