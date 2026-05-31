Бунт против "Хизбаллы": жители Тира и Набатии требуют объявить свои города свободными от оружия

Общественные активисты из населенных пунктов на юге Ливана бросили открытый вызов "Хизбалле", сообщает ливанское издание "Аль-Модон".

Десятки жителей Тира подписали обращение с требованием объявить город "демилитаризованным и свободным от оружия". Вслед за этим аналогичную инициативу выдвинули жители Набатии, призвав правительство и армию обеспечить реальный контроль над городом и убрать из него все, что подвергает жителей опасности".

Издание отмечает, что инициатива имеет особое символическое значение: оба города расположены вблизи зоны израильского наступления и подвергаются массированным обстрелам.

Авторы обоих обращений требуют прекращения огня на юге Ливана по аналогии с Бейрутом и южным пригородом столицы, развертывания ливанской армии в городах, обеспечения гуманитарных коридоров и запуска дипломатической инициативы по защите Тира и Набатии от разрушения.