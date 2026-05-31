31 мая 2026
Iran International: президент Ирана Пезешкиан подал в отставку, обвинив КСИР в захвате власти

время публикации: 31 мая 2026 г., 21:39 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 21:42
Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил официальное письмо верховному лидеру Моджтабе Хаменеи с просьбой об отставке, сообщает оппозиционный сайт Iran International.

В качестве причины отставки Пезешкиан назвал полный захват ключевых рычагов власти командирами КСИР и фактическое отстранение президента и правительства от принятия стратегических решений. Он заявил, что в таких условиях не в состоянии исполнять свои обязанности.

Отставке предшествовали месяцы конфликта между правительством и силовыми структурами. Ранее сообщалось о разногласиях между Пезешкианом и командующим КСИР Ахмадом Вахиди, который, по данным источников, заявил, что все ключевые посты должны контролироваться КСИР. Пока неизвестно, примет ли Хаменеи отставку.

