У Айманут Касау, пропавшей более двух лет назад, родилась сестра

В семье Касау из Цфата родилась девочка – младшая сестра Айманут Касау, пропавшей более двух лет назад. Это шестой ребенок в семье.

Сегодня Айманут было бы 11 лет. Она пропала 25 февраля 2024 года. Масштабные поиски с участием тысяч добровольцев, спецподразделений и кинологов, в том числе в районе горы Мерон, не дали результатов. Ее родители убеждены, что она была похищена.

18 мая парламентская комиссия по алие, абсорбции и интеграции провела очередное заседание, посвященное вопросу об исчезновении девочки. Это было пятнадцатое заседание комиссии по вопросу поисков Айманут.