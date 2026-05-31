31 мая 2026
последняя новость: 23:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

У Айманут Касау, пропавшей более двух лет назад, родилась сестра

Розыск
время публикации: 31 мая 2026 г., 22:27 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 22:30
У Айманут Касау, пропавшей более двух лет назад, родилась сестра
Yonatan Sindel/Flash90

В семье Касау из Цфата родилась девочка – младшая сестра Айманут Касау, пропавшей более двух лет назад. Это шестой ребенок в семье.

Сегодня Айманут было бы 11 лет. Она пропала 25 февраля 2024 года. Масштабные поиски с участием тысяч добровольцев, спецподразделений и кинологов, в том числе в районе горы Мерон, не дали результатов. Ее родители убеждены, что она была похищена.

18 мая парламентская комиссия по алие, абсорбции и интеграции провела очередное заседание, посвященное вопросу об исчезновении девочки. Это было пятнадцатое заседание комиссии по вопросу поисков Айманут.

