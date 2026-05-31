Баарав-Миара дала налоговому управлению неделю на отмену льгот йешивам "уклонистов от армии"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара потребовала от налогового управления в течение недели начать отмену налоговых льгот для йешив, студенты которых не служат в армии.

Как сообщает сайт "Мако", параллельно будет создана специальная группа по пресечению каналов косвенного финансирования таких учреждений.

Лидер партии ШАС Арье Дери резко осудил решение, заявив, что "юридический советник ведет ультраортодоксальную общественность к черте, за которой последуют налоговый бунт и разрыв с государственными институтами".

Министр юстиции Ярив Левин призвал провести экстренное совещание лидеров правого блока, заявив, что пора "положить конец судебной анархии".