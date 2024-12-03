Naval News: российские военные корабли покидают порт Тартус в Сирии

Сайт Naval News сообщает о первых признаках эвакуации российских военных кораблей из порта Тартус на северо-западе Сирии. Причиной этого стала новая вспышка гражданской войны в Сирии и приближение к городу противников режима Башара Асада.

Согласно публикации, в Тартусе находились два фрегата класса "Адмирал Горшков", фрегат класса "Адмирал Григорович", два корабля обеспечения и дизель-электроходная подводная лодка.

Одно из судов обеспечения, танкер "Ельня", покинуло порт 2 декабря. Однако полученная сайтом информация указывает на то, что в море вышли и другие корабли. Предполагается, что они направляются на базы, расположенные в Балтийском море.

Через Тартус осуществляется снабжение действующих в Сирии российских военных. До февраля 2024 года поставки осуществлялись судами из Черного моря – это получило название "сирийский экспресс". Однако затем этот путь был перекрыт украинскими БПЛА.