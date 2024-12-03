"Аль-Араби аль-Джадид": ФАТХ и ХАМАС договорились о послевоенном управлении Газой

Как пишет газета "Аль-Араби аль-Джадид" ФАТХ и ХАМАС достигли соглашения по вопросу о послевоенном управлении сектором Газы. Он предусматривает создание комиссии технократов, которая будет формально подчинена Палестинской администрации.

Согласно документу, в комитет войдет 10-15 честных и опытных человек, и он будет функционировать, подчиняясь законам "государства Палестина". Среди полномочий комитета будет восстановление сектора, распределение гуманитарной помощи, сельское хозяйство, здравоохранение и тд.

Ситуацию на КПП "Рафиах" предлагается вернуть к состоянию на 2005 год. Тогда КПП управлялся ПА при участии египтян и под контролем представителей Евросоюза. Смогут возобновить работу порты сектора.

Соглашение должно быть утверждено Израилем. Шансы на это невелики.