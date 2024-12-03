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Ближний Восток

"Аль-Араби аль-Джадид": ФАТХ и ХАМАС договорились о послевоенном управлении Газой

Газа
ФАТХ
ХАМАС
время публикации: 03 декабря 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 11:14
"Аль-Араби аль-Джадид": ФАТХ и ХАМАС договорились о послевоенном управлении Газой
AP Photo/Hatem Moussa

Как пишет газета "Аль-Араби аль-Джадид" ФАТХ и ХАМАС достигли соглашения по вопросу о послевоенном управлении сектором Газы. Он предусматривает создание комиссии технократов, которая будет формально подчинена Палестинской администрации.

Согласно документу, в комитет войдет 10-15 честных и опытных человек, и он будет функционировать, подчиняясь законам "государства Палестина". Среди полномочий комитета будет восстановление сектора, распределение гуманитарной помощи, сельское хозяйство, здравоохранение и тд.

Ситуацию на КПП "Рафиах" предлагается вернуть к состоянию на 2005 год. Тогда КПП управлялся ПА при участии египтян и под контролем представителей Евросоюза. Смогут возобновить работу порты сектора.

Соглашение должно быть утверждено Израилем. Шансы на это невелики.

Ближний Восток
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