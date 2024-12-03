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Ближний Восток

Хуситы обещали продолжить войну с Израилем до прекращения "агрессии" против Газы

Война с ХАМАСом
Хуситы
время публикации: 03 декабря 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 15:26
Хуситы обещали продолжить войну с Израилем до прекращения "агрессии" против Газы
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Командование действующих в Йемене хуситских боевиков сообщило, что, совместно с шиитскими боевиками Ирака провели за последние 48 часов три военные операции против "сионистского врага".

"Целью одной из этих операций был Умм Рашрар на юге оккупированной Палестины. Были задействованы беспилотные летательные аппараты. Это стало ответом на преступления сионистов против наших братьев в Газе", – говорится в заявлении, использующем арабское название Эйлата.

Согласно заявлению, группировка продолжит военные действия против Израиля, пока израильские войска не будут выведены из сектора и с Газы не будет снята блокада.

Ближний Восток
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