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Ближний Восток

Теракт на севере Сирии, большинство погибших – женщины

Террористы
Сирия
Курды
время публикации: 03 февраля 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 14:20
Теракт на севере Сирии, большинство погибших – женщины
Cascos Blancos, defensa civil siria, via AP

По меньшей мере 15 человек погибли в районе города Манбидж на севере Сирии, когда заминированный автомобиль взорвался рядом с транспортным средством, перевозивших сельскохозяйственных рабочих. 14 из погибших – женщины.

Как сообщает подразделение гражданской обороны "Белые каски", в результате взрыва пострадали еще 15 женщин. Состояние многих из них – критическое, так что число жертв может возрасти.

Это второй взрыв заминированного автомобиля в Манбидже за три дня и самый смертоносный теракт за неполные два месяца, прошедшие после свержения Башара Асада.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, но Манбидж – зона конфронтации протурецких сирийских боевиков и отрядов курдской самообороны, которых поддерживают США.

Ближний Восток
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