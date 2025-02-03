Теракт на севере Сирии, большинство погибших – женщины

По меньшей мере 15 человек погибли в районе города Манбидж на севере Сирии, когда заминированный автомобиль взорвался рядом с транспортным средством, перевозивших сельскохозяйственных рабочих. 14 из погибших – женщины.

Как сообщает подразделение гражданской обороны "Белые каски", в результате взрыва пострадали еще 15 женщин. Состояние многих из них – критическое, так что число жертв может возрасти.

Это второй взрыв заминированного автомобиля в Манбидже за три дня и самый смертоносный теракт за неполные два месяца, прошедшие после свержения Башара Асада.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, но Манбидж – зона конфронтации протурецких сирийских боевиков и отрядов курдской самообороны, которых поддерживают США.