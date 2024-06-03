Представитель ХАМАСа: "Мы используем семьи похищенных, чтобы давить на Нетаниягу"

Обозреватель по арабским делам Омри Хаим опубликовал в социальной сети Х фрагмент выступления представителя террористической группировки ХАМАС в Ливане в эфире телеканала "Аль-Манар" – рупора "Хизбаллы".

Тот заявляет, что как боевое крыло ХАМАСа, так и боевое крыло "Исламского джихада" оказывают давление на семьи похищенных израильтян, чтобы те надавили на главу правительства Биньямина Нетаниягу.

На всем протяжении конфликта ХАМАС демонстрирует эффективность в ведении психологической войны, не оставляя попыток манипулировать сознанием израильтян и добиться максимальной поляризации в обществе.