Представитель ХАМАСа: "Мы используем семьи похищенных, чтобы давить на Нетаниягу"
время публикации: 03 июня 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 10:45
Обозреватель по арабским делам Омри Хаим опубликовал в социальной сети Х фрагмент выступления представителя террористической группировки ХАМАС в Ливане в эфире телеканала "Аль-Манар" – рупора "Хизбаллы".
Тот заявляет, что как боевое крыло ХАМАСа, так и боевое крыло "Исламского джихада" оказывают давление на семьи похищенных израильтян, чтобы те надавили на главу правительства Биньямина Нетаниягу.
На всем протяжении конфликта ХАМАС демонстрирует эффективность в ведении психологической войны, не оставляя попыток манипулировать сознанием израильтян и добиться максимальной поляризации в обществе.
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