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Ближний Восток

Сирийские источники сообщают о взрывах в Дамаске

время публикации: 04 апреля 2024 г., 00:09 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 00:09
Сирийские источники сообщают о взрывах в Дамаске
SOHR/соцсети

Около полуночи в сирийских новостных блогах появились сообщения о взрывах в Дамаске.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) в своем Х-блоге написала, что взрыв прогремел в столичном районе Аш-Шаалан. Его причина неизвестна. К месту взрыва направляются машины "скорой помощи" и спасательных служб.

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