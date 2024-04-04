Сирийские источники сообщают о взрывах в Дамаске

Около полуночи в сирийских новостных блогах появились сообщения о взрывах в Дамаске.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) в своем Х-блоге написала, что взрыв прогремел в столичном районе Аш-Шаалан. Его причина неизвестна. К месту взрыва направляются машины "скорой помощи" и спасательных служб.