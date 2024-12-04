В Сирии в результате атаки БПЛА убит подполковник армии Асада

В среду, 4 декабря, поступила информация о гибели в сирийской провинции Хама подполковника регулярной армии Уаиля Мухаммада Саида.

Судя по имеющейся информации, офицер погиб в результате атаки БПЛА, запущенного боевиками, действующими против сирийской армии.

Силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили десятки населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама на севере и в центре Сирии.