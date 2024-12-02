Башар Асад обратился к Израилю за помощью. Сирийские повстанцы просят у Израиля оружия

По информации саудовского информационного сайта "Элаф", президент Сирии Башар Асад обратился к Израилю по косвенным каналам и попросил помощи Израиля в противостоянии сирийской оппозиции. Издание ссылается на собственный источник в службе безопасности Сирии, сообщивший о том, что послание было передано израильским службам безопасности через одного из доверенных лиц Башара Асада в Европе.

По информации источника, Израиль ответил, что не заинтересован в происходящем в Сирии и потребовал, прежде чем просить о помощи, вначале вывести из Сирии Иран и его ополченцев.

При этом "Элаф" отмечает, что лояльные Асаду силы полностью отступили от захваченных оппозицией районов Алеппо и его окрестностей. Оппозиция продвигается к другим городам, таким как Хама, Идлиб и т.д. В Алеппо и Хаме не было значительного присутствия сирийской армии, там больше всего присутствуют Иран и его сателлиты.

Интересно, что параллельно с весьма неожиданным сообщением об обращении Башара Асада к Израилю за помощью, поступают сообщения о подобном обращении со стороны сирийских повстанцев. Востоковед Мордехай Кейдар в интервью радиостанции КАН–"Бет" сообщил, что он поддерживает контакты с сирийскими повстанцами, и от их имени передал руководству Израиля подробный список оружия и боеприпасов, которые те хотя получить от Израиля. "Они готовы к мирному соглашению с Израилем, но только в том случае, если они будут контролировать Сирию и Ливан", – отметил он.