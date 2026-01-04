ВВС Великобритании и Франции атаковали склад вооружений ИГ в Сирии

Минобороны Великобритании заявило, что британские и французские ВВС провели совместную операцию и нанесли авиаудар по подземному складу вооружений, который использовался боевиками террористической организации "Исламское государство" в Сирии, передает Reuters.

По данным британского оборонного ведомства, самолеты применили управляемые авиабомбы Paveway IV, нанеся удары по нескольким входным туннелям, ведущим к объекту. В Лондоне сообщили, что детальная оценка результатов продолжается, но "первые признаки" указывают на успешное поражение цели.

The Guardian уточняет, что целью был объект в районе Пальмиры. О потерях и разрушениях на земле официально не сообщается.