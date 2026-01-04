x
04 января 2026
|
последняя новость: 06:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 06:39
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ВВС Великобритании и Франции атаковали склад вооружений ИГ в Сирии

Франция
Великобритания
Сирия
Исламское государство
время публикации: 04 января 2026 г., 03:39 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 05:34
ВВС Великобритании и Франции атаковали склад вооружений ИГ в Сирии
AP Photo/Maya Alleruzzo

Минобороны Великобритании заявило, что британские и французские ВВС провели совместную операцию и нанесли авиаудар по подземному складу вооружений, который использовался боевиками террористической организации "Исламское государство" в Сирии, передает Reuters.

По данным британского оборонного ведомства, самолеты применили управляемые авиабомбы Paveway IV, нанеся удары по нескольким входным туннелям, ведущим к объекту. В Лондоне сообщили, что детальная оценка результатов продолжается, но "первые признаки" указывают на успешное поражение цели.

The Guardian уточняет, что целью был объект в районе Пальмиры. О потерях и разрушениях на земле официально не сообщается.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook