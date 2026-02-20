x
20 февраля 2026
Под временный жилой квартал в Газе зачищены 1,25 кв.км территории, вывезено 70 тысяч тонн мусора

время публикации: 20 февраля 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 10:42
AP Photo/Jehad Alshrafi

Согласно отчету Американского координационного центра в Кирьят-Гате (CMCC), за первые три месяца прекращения огня в секторе Газы были расчищены от обломков и неразорвавшихся боеприпасов около 1,25 миллиона квадратных метров (1,25 кв.км) территории.

В ходе зачистки территории были обнаружены и ликвидированы более 2,25 километров туннелей.

Около 70 тысяч тонн мусора были вывезены и переработаны в стройматериал "для будущих инфраструктурных проектов".

Согласно документу, отрывки которого публикует 12-й канал ИТВ, работы ведутся в рамках подготовка территории для "временного жилого квартала" на юге сектора в зоне, контролируемой ЦАХАЛом.

Следует отметить, что по оценкам специалистов, общий объем мусора, который необходимо эвакуировать из сектора Газы, оценивается в 60 миллионов тонн, на что потребуется примерно 50 миллиардов долларов.

