Итоги первого заседания "Совета мира" по Газе: участники, декларации, вопросы

Президент США Дональд Трамп 19 февраля провел в Вашингтоне первое заседание созданного им "Совета мира" – новой международной организации, которая, по замыслу Белого дома, должна координировать послевоенное устройство сектора Газы: сбор средств на восстановление, запуск гражданского управления и формирование сил безопасности.

Первое заседание проходило в Институте мира США, который теперь переименован в "Институт мира имени Дональда Трампа".

Участники "Совета мира" и первое заседание

На первое заседание прибыли представители почти 50 стран: 27 государств записаны в "Совет мира" как участники, еще ряд стран и Евросоюз были представлены в статусе наблюдателей.

Среди 27 стран-участниц "Совета мира" – Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, Косово, Кувейт, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, США, Катар, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Сальвадор и Аргентина. Ожидается, что состав "совета" постепенно будет расширяться.

В статусе наблюдателей присутствовали представители ряда европейских и азиатских стран. Великобритания и Германия направили на встречу послов, многие европейские государства предпочли ограничиться минимальным участием или вовсе не участвовать.

На заседании в качестве наблюдателя присутствовал представитель Еврокомиссии. Это вызвало недовольство со стороны официального Парижа: власти Франции отметили, что ЕК не имеет мандата представлять государства ЕС. Франция заявляет, что не намерена участвовать в работе "совета", пока не будут четко определены полномочия участников.

Ватикан отказался от участия: по словам госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, Святой Престол "не будет участвовать" в этой структуре.

Беларусь заявила, что получила "редкое приглашение", однако делегации не выдали визы США, и поэтому представители Минска на встречу не прибыли.

Россия и Китай ранее высказывали заинтересованность в работе "Совета мира". Но в первом заседании не участвовали, и в публичных списках стран-участниц не фигурируют.

Деньги на восстановление Газы

На открытии заседания Трамп объявил о крупнейшем взносе: США выделяют $10 млрд на инициативы "Совета мира" по Газе. Не вполне понятно, откуда возьмутся эти средства, так как Конгресс пока не обсуждал финансирование восстановления Газы и не принимал по этому поводу никаких решений.

Кроме того, по данным AP, девять стран согласовали пакет взносов на общую сумму $7 млрд для помощи и восстановления Газы. Трамп перечислил этих доноров: Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт.

Однако объявленные суммы – лишь часть возможных потребностей: в американских оценках восстановления Газы фигурирует ориентир порядка $70 млрд. Откуда возьмутся эти средства, пока непонятно. Белый дом не уточнил, идет ли речь о бюджетных ассигнованиях, кредитах или частных пожертвованиях через фонд.

Кроме того, остаются неурегулированными: механизм управления фондом, условия выделения средств, мандат и правила применения силы для международных подразделений.

Силы безопасности: кто и сколько обещает послать военных

Отдельный блок заседания был посвящен запуску International Stabilization Force (ISF) – международных сил стабилизации для Газы. По информации Reuters, командующий ISF генерал-майор армии США Джаспер Джефферс сообщил, что пять стран уже обязались направить войска: Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания.

По его словам, Египет и Иордания согласились участвовать в подготовке полицейских кадров, а развертывание ISF предполагается начать на юге сектора – в районе Рафаха (Рафиаха) – с последующим расширением "сектор за сектором". Долгосрочная планка – до 20 тысяч военнослужащих ISF и подготовка 12 тысяч полицейских.

Ранее Reuters сообщал о старте набора в новую полицейскую структуру в Газе: заявки подали около 2000 претендентов вскоре после открытия приема документов. В сообщении говорилось, что критерии включают возраст 18-35 лет, отсутствие судимостей и хорошее здоровье. Является ли причастность к деятельности ХАМАСа и других террористических организаций препятствием для вступления в "новую полицию" Газы, неясно.

Управление Газой: что известно о "комитете администрации"

Reuters описывает формируемую гражданскую надстройку как поддерживаемый США палестинский комитет, который запускает набор в полицию и должен сыграть роль в переходном управлении анклавом.

ХАМАС, сохраняя влияние в части сектора, заинтересован в том, чтобы его действующие структуры (включая полицейские кадры) были учтены – при этом Израиль настаивает, что ХАМАС не должен сохранять власть в Газе.

FIFA и "спортивная" часть: стадион и фонд

Одним из наиболее обсуждаемых эпизодов заседания стала презентация Международной федерации футбола (FIFA). Эта организация предлагает профинансировать строительство национального футбольного стадиона в Газе стоимостью $50 млн, а также выделить дополнительные средства на создание футбольной академии и полей.

Многие комментаторы отмечают, что, при всей привлекательности инициативы FIFA, на обозримом будущем Газа нуждается, прежде всего, в восстановлении жилого фонда, инфраструктур и дорог, а не в спортивных сооружениях.

Позиция Израиля: условия, "красные линии" и комментарии

Израиль на заседании представлял министр иностранных дел Гидеон Саар. В выступлении Саара ключевой тезис сводился к тому, что прежние планы по Газе "проваливались", потому что не решали базовые проблемы – террор, подстрекательство и индоктринацию.

Саар поддержал американскую инициативу, но подчеркнул неизменные условия Израиля: разоружение ХАМАСа и "Исламского джихада", демилитаризация сектора и "дерадикализация".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, не присутствовавший на первом заседании "Совета мира", заявил, что Израиль и США согласовали принцип: "Никакого восстановления Газы до демилитаризации".