Мэрия Кфар-Сабы выплатит "Битуах Леуми" 800 тысяч шекелей за разбитый тротуар

Мировой суд Тель-Авива удовлетворил иск Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми") против мэрии Кфар-Сабы и страховой компании "Аялон" в связи с производственной травмой, полученной из-за дефекта тротуара.

В 2016 году житель города, торговый агент, споткнулся и повредил колено, когда его нога попала в зазор шириной около восьми сантиметров, образовавшийся из-за смещённого бордюрного камня.

Судья Илан Цур постановил, что мэрия нарушила обязанность по соблюдению мер безопасности в отношении пешеходов, поскольку не обеспечила устранения неисправности тротуара в оживленном торговом квартале.

Вместе с тем суд установил "сопутствующую вину" пострадавшего в размере 15%, поскольку авария произошла при дневном свете, а сам пострадавший показал, что был погружен в мысли и не смотрел под ноги.

При расчёте совокупного ущерба суд установил, что потери пострадавшего - включая утрату трудоспособности, расходы на посторонний уход и компенсацию боли и страданий - превышают один миллион шекелей.

Поскольку выплаченные пострадавшему пособия "Битуах Леуми" превысили сумму установленного ущерба, мэрия и страховая компания «Айялон» были обязаны возместить ведомству 75% от установленной суммы ущерба, около 806 438 шекелей, в дополнение к прямой компенсации в размере около четверти миллиона шекелей, которую мэрия ранее выплатила пострадавшему по его личному иску.

Помимо указанных сумм, мэрия и страховая компания обязаны возместить "Битуах Леуми" расходы на адвоката и судебные издержки.