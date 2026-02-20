x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 13:12
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: Саудовская Аравия может получить возможность обогащать уран на своей территории

США
Саудовская Аравия
Энергия
Ядерное оружие
время публикации: 20 февраля 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 11:56
СМИ: Саудовская Аравия может получить возможность обогащать уран на своей территории
AP Photo/Alex Brandon

В рамках обсуждаемого американо-саудовского соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской атомной энергетики Саудовская Аравия может получить возможность в той или иной форме обогащать уран на своей территории. На это указывают документы, направленные администрацией США в Конгресс, а также оценки экспертов по контролю над вооружениями.

Согласно публикации Reuters, администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс, что готовит так называемое "соглашение 123" (по разделу 123 Закона США об атомной энергии), которое, как утверждают критики, ослабляет традиционные "предохранители" нераспространения, к которым относят запрет на обогащение урана и переработку отработавшего топлива на территории партнера, а также требование присоединяться к Дополнительному протоколу МАГАТЭ, который расширяет инспекционные полномочия агентства.

Эксперты по нераспространению предупреждают, что любая инфраструктура для обогащения – даже в "ограниченном" виде – означает наличие центрифуг и цепочек поставок, которые теоретически могут стать базой для военной программы. В публикациях напоминают, что наследный принц Мухаммад бин Салман ранее допускал: если Иран получит ядерную бомбу, Саудовская Аравия может пойти тем же путем.

По данным Reuters, администрация США может официально передать текст соглашения в Конгресс уже к 22 февраля. Далее у законодателей будет 90 дней, чтобы попытаться его заблокировать – иначе документ вступит в силу автоматически.

Как отмечает AP, тема ядерного сотрудничества США и Саудовской Аравии обсуждается давно: и при Джо Байдене, и при Дональде Трампе предпринимались попытки договориться о доступе Эр-Рияда к американским технологиям и участии США в саудовской гражданской атомной программе – но вопрос обогащения урана оставался ключевым камнем преткновения.

В Конгрессе США часть демократов и республиканцев уже заявляет, что соглашение без жестких ограничений способно создать опасный прецедент и повысить риск региональной ядерной гонки на Ближнем Востоке.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 ноября 2025

Источники: США и Саудовская Аравия подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере