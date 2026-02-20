СМИ: Саудовская Аравия может получить возможность обогащать уран на своей территории

В рамках обсуждаемого американо-саудовского соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской атомной энергетики Саудовская Аравия может получить возможность в той или иной форме обогащать уран на своей территории. На это указывают документы, направленные администрацией США в Конгресс, а также оценки экспертов по контролю над вооружениями.

Согласно публикации Reuters, администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс, что готовит так называемое "соглашение 123" (по разделу 123 Закона США об атомной энергии), которое, как утверждают критики, ослабляет традиционные "предохранители" нераспространения, к которым относят запрет на обогащение урана и переработку отработавшего топлива на территории партнера, а также требование присоединяться к Дополнительному протоколу МАГАТЭ, который расширяет инспекционные полномочия агентства.

Эксперты по нераспространению предупреждают, что любая инфраструктура для обогащения – даже в "ограниченном" виде – означает наличие центрифуг и цепочек поставок, которые теоретически могут стать базой для военной программы. В публикациях напоминают, что наследный принц Мухаммад бин Салман ранее допускал: если Иран получит ядерную бомбу, Саудовская Аравия может пойти тем же путем.

По данным Reuters, администрация США может официально передать текст соглашения в Конгресс уже к 22 февраля. Далее у законодателей будет 90 дней, чтобы попытаться его заблокировать – иначе документ вступит в силу автоматически.

Как отмечает AP, тема ядерного сотрудничества США и Саудовской Аравии обсуждается давно: и при Джо Байдене, и при Дональде Трампе предпринимались попытки договориться о доступе Эр-Рияда к американским технологиям и участии США в саудовской гражданской атомной программе – но вопрос обогащения урана оставался ключевым камнем преткновения.

В Конгрессе США часть демократов и республиканцев уже заявляет, что соглашение без жестких ограничений способно создать опасный прецедент и повысить риск региональной ядерной гонки на Ближнем Востоке.