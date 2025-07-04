"Аль-Рад": ХАМАС скоро ответит на американское предложение о прекращении огня

Египетский канал "Аль-Рад" со ссылкой на собственные источники сообщил, что ХАМАС, как ожидается, ответит на американское предложение о прекращении огня сегодня или завтра.

Предположительно, ХАМАС представит новые формулировки по трем спорным пунктам, которые однако не будет существенно отличаться от формулировок, отредактированных Египтом и Катаром в предложении спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа.

Согласно сообщению, ХАМАС не возражает против внесения "незначительных изменений" в график вывода войск, при условии, что это будет согласовано на непрямых переговорах.

Ранее журналист телеканала "Аль-Акса" Хани аль-Магари в своем Facebook написал, что ХАМАС направил Катару "положительный ответ на предложение о сделке". Формального подтверждения из Дохи не поступало.

Информация о "положительном ответе" ХАМАСа подтверждается палестинским агентством Safa. О реальности сделки пишет палестинское агентство Maan.

По информации израильской новостной службы "Кан", Израиль передал посредникам список всех заложников, остающихся в секторе Газы, живых и погибших. Напротив всех имен стоит пометка "гуманитарный случай". Израильский источник, знакомый с ходом переговоров, в беседе с "Кан" отметил, что будет "больше ясности" относительно порядка освобождения заложников после начала переговоров с ХАМАСом.

Израильские СМИ сообщают, что, по оценкам Иерусалима, ХАМАС передаст свой ответ посредникам относительно намечающейся сделки утром 4 июля.

Согласно сообщениям в СМИ, план посредников предусматривает прекращение огня в секторе Газы на 60 дней, и уже в первый день ЦАХАЛ должен будет покинуть северную часть сектора. В рамках сделки ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать тела 18 погибших.

Ожидается, что в случае получения положительного ответа от ХАМАСа, Дональд Трамп уже в ближайший понедельник, 11 июля, во время встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, объявит о заключении соглашения, которое, как он надеется, приведет к постоянному прекращению огня.

Египетский телеканал "Аль-Гад", ссылающийся на свои эксклюзивные источники, сообщает подробности предложения о прекращении огня в секторе Газы, в рамках которого ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать 18 тел убитых заложников в обмен на поэтапный отвод израильских войск и освобождение палестинских заключенных.

В соответствии с условиями договоренности, объявить о соглашении должен президент США Дональд Трамп, он же выступает гарантом выполнения сделки. Соглашение предусматривает 60-дневное прекращение огня, и уже в первый день действия соглашения Израиль должен отступить с северной части сектора Газы.

С началом прекращения огня должны быть увеличены поставки гуманитарной помощи в сектор Газы – "в достаточных количествах и в сотрудничестве с ООН и с Красным Полумесяцем". Освобождение заложников – как живых, так и мертвых – должно происходить без церемоний и манипулятивных видеотрансляций со стороны ХАМАСа.

В течение 60 дней должны быть освобождены 28 заложников: 10 живых и тела 18 убитых. На десятый день соглашения ХАМАС должен предоставить информацию о всех оставшихся в Газе заложниках, как живых, так и мертвых. Израиль должен предоставить информацию о палестинских заключенных, арестованных в секторе Газы с 7 октября 2023 года.

В первый день террористы должны освободить восемь живых заложников – ЦАХАЛ должен отступить с севера сектора Газы. В седьмой день действия соглашения террористы передадут тела пяти погибших заложников – ЦАХАЛ отступит из южной части сектора Газы.

На тридцатый день соглашения террористы вернут еще тела пяти заложников, на пятидесятый – освободят двоих живых заложников. В шестидесятый день действия соглашения должны быть переданы тела еще восьми заложников.