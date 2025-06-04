Аятолла Хаменеи отверг сделанное США предложение по ядерной тематике

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переданное Ирану предложение США по ядерной тематике не соответствует интересам Исламской республики. Он подтвердил: Иран не откажется от обогащения урана.

"Мы независимы. Это означает, что нам не требуется согласие Америки и ей подобных. Требование, чтобы мы прекратили обогащение, полностью противоречит идеалам Исламской революции", – заявил он.

Напомним: 3 июня газета The New York Times сообщила, что в ходе последнего раунда переговоров о судьбе иранской ядерной программы американская делегация предложила Ирану заключить временное соглашение и продолжить переговоры о постоянном договоре.

Как утверждается в публикации, на промежуточном этапе режим аятолл сохранит возможность обогащать уран до небольшой концентрации – в мирных целях. США помогут Ирану в развитии ядерной энергетики, в частности – в строительстве атомных реакторов. В дальнейшем предлагается создать международный консорциум с участием арабских стран и передать обогащение ему.

NYT отмечает: промежуточный период может продлиться несколько лет. На деле это означает, что долгосрочным решением проблемы предстоит заниматься уже будущей администрации.