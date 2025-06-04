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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи отверг сделанное США предложение по ядерной тематике

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 04 июня 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 10:47
Аятолла Хаменеи отверг сделанное США предложение по ядерной тематике
AP Photo/Ben Curtis - Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переданное Ирану предложение США по ядерной тематике не соответствует интересам Исламской республики. Он подтвердил: Иран не откажется от обогащения урана.

"Мы независимы. Это означает, что нам не требуется согласие Америки и ей подобных. Требование, чтобы мы прекратили обогащение, полностью противоречит идеалам Исламской революции", – заявил он.

Напомним: 3 июня газета The New York Times сообщила, что в ходе последнего раунда переговоров о судьбе иранской ядерной программы американская делегация предложила Ирану заключить временное соглашение и продолжить переговоры о постоянном договоре.

Как утверждается в публикации, на промежуточном этапе режим аятолл сохранит возможность обогащать уран до небольшой концентрации – в мирных целях. США помогут Ирану в развитии ядерной энергетики, в частности – в строительстве атомных реакторов. В дальнейшем предлагается создать международный консорциум с участием арабских стран и передать обогащение ему.

NYT отмечает: промежуточный период может продлиться несколько лет. На деле это означает, что долгосрочным решением проблемы предстоит заниматься уже будущей администрации.

Ближний Восток
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