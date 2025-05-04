Министр обороны Ирана представил ракету, "способную обходить американские и израильские системы ПВО"

Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде, выступая в воскресенье, 4 мая, по национальному телевидению, заявил, что американские военные базы на Ближнем Востоке станут "законной целью" для ударов по ним, если "Тегерану будет навязана война".

"Мы не враги нашим соседям и они – наши братья, но американские базы на их территории станут нашими целями", – подчеркнул он.

"Мы нанесем удары по их базам, и мы не будем колебаться, и будем действовать без всяких ограничений", – заявил министр в интервью новостной программе на телеканале IRIB 2.

В вечернем эфире также показана новая разработка оборонной промышленности Ирана – Qasem Basir. Бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил, что новая ракета оснащена твердотопливным двигателем и она способна "обходить" многие системы ПВО, в том числе американские системы THAAD, Patriot и израильские системы ПВО.