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Ближний Восток

SNN: по делу о взрыве в иранском порту задержаны два человека

Иран
время публикации: 04 мая 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 19:56
SNN: по делу о взрыве в иранском порту задержаны два человека
Iranian Red Crescent Society via AP

Студенческое информационное агентство Ирана (SNN) сообщило о задержании двух человек по делу о взрыве в порту Шахид Раджаи, который унес жизни более 70 человек.

Один из задержанных является государственным служащим, другой – работник частной компании.

Расследование обстоятельств взрыва продолжается. В сообщении отмечается, что для установления его причин "требуется проведение дополнительных исследований".

28 апреля министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени заявил, что к взрыву привела халатность. Тегеран настаивает на том, что взрыв в порту не имеет отношения к оборонному сектору.

Ближний Восток
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