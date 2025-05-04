SNN: по делу о взрыве в иранском порту задержаны два человека
время публикации: 04 мая 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 19:56
Студенческое информационное агентство Ирана (SNN) сообщило о задержании двух человек по делу о взрыве в порту Шахид Раджаи, который унес жизни более 70 человек.
Один из задержанных является государственным служащим, другой – работник частной компании.
Расследование обстоятельств взрыва продолжается. В сообщении отмечается, что для установления его причин "требуется проведение дополнительных исследований".
28 апреля министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени заявил, что к взрыву привела халатность. Тегеран настаивает на том, что взрыв в порту не имеет отношения к оборонному сектору.
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