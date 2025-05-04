SNN: по делу о взрыве в иранском порту задержаны два человека

Студенческое информационное агентство Ирана (SNN) сообщило о задержании двух человек по делу о взрыве в порту Шахид Раджаи, который унес жизни более 70 человек.

Один из задержанных является государственным служащим, другой – работник частной компании.

Расследование обстоятельств взрыва продолжается. В сообщении отмечается, что для установления его причин "требуется проведение дополнительных исследований".

28 апреля министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени заявил, что к взрыву привела халатность. Тегеран настаивает на том, что взрыв в порту не имеет отношения к оборонному сектору.