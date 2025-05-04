МИД Катара: "Заявления Нетаниягу не соответствуют нормам политической и моральной ответственности"

Министерство иностранных дел Катара прокомментировало заявление, сделанное 3 мая главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу, который сказал, что Катар ведет двойную игру, и призвал определиться, выступает ли эта страна на стороне цивилизации или на стороне ХАМАСа. Катар - посредник на переговорах Израиля и ХАМАСа. Об этом сообщает Arab News.

"Мы самым решительным образом отвергаем провокационные заявления, которые не соответствуют самым базовым нормам политической и моральной ответственности", – сообщил в социальной сети X пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари, отметив и крайне тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе.

По его словам, действия Израиля в Газе нельзя изображать защитой цивилизации. "В прошлом режимы уже использовали лживые нарративы для оправдания преступлений против мирного населения", – добавил дипломат, отметив, что 138 заложников были освобождены в результате посреднических усилий, а не военных действий.