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Ближний Восток

"Аль-Масира": армия США атаковала цели к северо-востоку от столицы Йемена

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:15

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что днем 4 мая армия США атаковала цели к северо-востоку от столицы Йемена – Саны.

Отметим, что ночью армия США также атаковала цели к северо-востоку Саны.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Ближний Восток
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"Аль-Масира": авиация США атаковала цели северо-восточней столицы Йемена