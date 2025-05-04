"Аль-Масира": армия США атаковала цели к северо-востоку от столицы Йемена
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:15
Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что днем 4 мая армия США атаковала цели к северо-востоку от столицы Йемена – Саны.
Отметим, что ночью армия США также атаковала цели к северо-востоку Саны.
Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025