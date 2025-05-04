"Аль-Масира": армия США атаковала цели к северо-востоку от столицы Йемена

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что днем 4 мая армия США атаковала цели к северо-востоку от столицы Йемена – Саны.

Отметим, что ночью армия США также атаковала цели к северо-востоку Саны.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.