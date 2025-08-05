Президент Египта назвал происходящее в Газе "систематическим геноцидом"

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси в ходе пресс-конференции в Каире с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом назвал происходящее в Газе "систематическим геноцидом".

"Ситуация в Газе используется как разменная монета в политике", – заявил ас-Сиси, подчеркнув, что жители сектора "подвергаются систематическому геноциду".

В марте ас-Сиси представил на саммите Лиги арабских стран план реконструкции сектора Газы. Он рассчитан на пять лет, на его финансирование потребуется 53 миллиарда долларов.