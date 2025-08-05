x
05 августа 2025
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2025
|
05 августа 2025
|
последняя новость: 17:01
05 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Египта назвал происходящее в Газе "систематическим геноцидом"

Газа
Египет
время публикации: 05 августа 2025 г., 16:03 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 16:10
Президент Египта назвал происходящее в Газе "систематическим геноцидом"
AP Photo/Hadi Mizban

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси в ходе пресс-конференции в Каире с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом назвал происходящее в Газе "систематическим геноцидом".

"Ситуация в Газе используется как разменная монета в политике", – заявил ас-Сиси, подчеркнув, что жители сектора "подвергаются систематическому геноциду".

В марте ас-Сиси представил на саммите Лиги арабских стран план реконструкции сектора Газы. Он рассчитан на пять лет, на его финансирование потребуется 53 миллиарда долларов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 августа 2025

Египет направит в Газу 107 тонн топлива
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2025

На Газу вновь сброшены контейнеры с гуманитарной помощью
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 марта 2025

План ас-Сиси: восстановление Газы за пять лет и 53 млрд долларов