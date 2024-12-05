"Аш-Шарк аль-Аусат": США хотят воспользоваться кризисом в Сирии, чтобы отдалить Асада от Ирана

Как пишет панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", наступление исламистов на северо-западе Сирии вызвало на Ближнем Востоке вспышку дипломатической активности. Государства региона прилагают усилия для сдерживания кризиса.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провел беседу с сирийским коллегой Бассамом Сабагом. Как сообщается, речь шла об арабской поддержке сирийского государства в свете последних событий и в рамках Лиги арабских государств.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что 6 декабря обсудит сирийский кризис с представителями иракского руководства, а затем направится в Доху, где пройдет встреча в рамках астанинского формата с участием глав внешнеполитических ведомств России и Турции.

Издание цитирует информированные источники, согласно которым администрация США намерена воспользоваться кризисом, чтобы отдалить Башара Асада от иранского режима. Отметим, что Тегеран направил на помощь властям Сирии шиитских боевиков из Ирака.

Тем временем, на северо-западных подступах к Хаме идут бои между боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" и сирийскими правительственными войсками. Линия фронта проходит в считанных километрах от города.