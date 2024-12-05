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Израиль

Форум Генштаба, министр обороны и глава Генштаба обсудили развитие событий в Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 05 декабря 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 19:09
Форум Генштаба, министр обороны и глава Генштаба обсудили развитие событий в Сирии
Фото из блога министра обороны Израиля

Министр обороны Исраэль Кац вместе с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци А-Леви провели совещание по оценке оперативной обстановки с членами Форума Генштаба, основной темой обсуждения было развитие событий в Сирии и возможные последствия происходящего для Израиля.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что Армия Обороны Израиля внимательно следит за развитием событий в Сирии и готовится к любым возможным сценариям как в аспекте обороны, так и в аспекте нападения. "ЦАХАЛ не допустит угрозы в районе сирийско-израильской границы, и уничтожит любую угрозу для граждан страны", – сказано в этом сообщении.

В ЦАХАЛе также опровергли публикации, в соответствии с которыми министр обороны Исраэль Кац и глава Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви согласовали дату ухода А-Леви в отставку. В сообщении подчеркиваются, что никаких подобных соглашений не было, и публикации не соответствуют действительности.

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