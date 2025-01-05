Переговоры по сделке с ХАМАСом: глава "Мосада" прибудет в Катар

6 января в Катаре ожидают прибытия главы "Мосада" Давида Барнеа. Запланирован очередной этап обсуждения возможной сделки между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в Газе и "обмене пленными".

В Дохе вновь говорят о некой "положительной тенденции" на переговорах по условиям сделки.

Несколько дней назад член политбюро террористической организации ХАМАС Басем Наим заявил на пресс-конференции, что "серьезно и с оптимизмом смотрит" на возможное соглашение с Израилем. Он отметил, что "переговоры в Дохе будут сосредоточены на сделке, включающей полное прекращение огня, вывод израильских сил из сектора Газы и разработку пошагового плана реализации соглашения". По словам Наима, ХАМАС хочет достичь соглашения "как можно скорее".