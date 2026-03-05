ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии: спасайте свою жизнь, немедленно бегите

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута – Дахии, являющейся оплотом шиитской террористической организации "Хизбалла".

"Жители районов Бурдж аль-Бараджнэ и Аль-Хадат, вы должны немедленно покинуть свои дома и двигаться на восток в направлении Бейрут-Дамаск, – сказано в этом сообщении. – Жители районов Харет-Хрейк и Аш-Шиах должны переместиться на север в сторону Триполи по трассе Бейрут-Триполи и на восток по шоссе Аль-Матан. Категорически запрещено двигаться на юг! Любое движение на юг может подвергнуть вашу жизнь опасности".

ЦАХАЛ обещает сообщить, когда можно будет безопасно вернуться домой.