Ближний Восток

Иранский генштаб: "Удар по Азербайджану нанес Израиль"

Иран
Война с Ираном
Азербайджан
время публикации: 05 марта 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 14:34
Иранский генштаб: "Удар по Азербайджану нанес Израиль"
AP Photo

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг заявления официального Баку об иранском обстреле территории Нахичеваньской автономной республики, в результате которого получили ранения два человека.

"Исламская республика Иран отвергает утверждения, что наши беспилотные летательные аппараты атаковали Азербайджан. Это были действия сионистского режима, цель которых – нанести ущерб отношениям между мусульманскими странами. У них были прецеденты", – говорится в заявлении.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Азербайджана, по территории страны было выпущено два дрона, один попал в здание терминала Международного аэропорта Нахичевани, второй взорвался рядом со школой в деревне Шакарабад. Два человека пострадали, нанесен материальный ущерб.

Власти Азербайджана потребовали от Ирана разъяснений, призвав воздержаться от повторных обстрелов. Азербайджан сохраняет за собой право ответных действий. Иранский посол Моджтаба Дермичилу вызван в министерство иностранных дел, где ему будет вручена нота протеста.

Ближний Восток
