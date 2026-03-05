В возрасте 63 лет умерла актриса и певица Галина Чурилова

Стало известно, что 2 марта в возрасте 63 лет умерла российская актриса и певица Галина Чурилова. Прощание состоится 6 марта в Москве в "Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии".

Галина Чурилова родилась 11 февраля 1963 года в Самаре. В 1986 году окончила актерский факультет ГИТИС (курс Олега Табакова). По окончании института была принята в труппу Театра Табакова. В юности была примой "Табакерки". Ее называли "русской Джульеттой Мазиной".

С 1991 по 1993 годах выступала с вокальными концертами в Австрии и Германии (русские народные песни, городские романсы).

Снялась в 13 фильмах и сериалах.