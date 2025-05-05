x
05 мая 2025
|
последняя новость: 01:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2025
|
05 мая 2025
|
последняя новость: 01:33
05 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Масира": в результате авиаударов армии США ранены не менее 14 человек

Хуситы
США
время публикации: 05 мая 2025 г., 01:33 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 01:33
"Аль-Масира": в результате авиаударов армии США ранены не менее 14 человек
AP Photo/Bernat Armangue

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в результате авиаударов армии США по целям в Сане и Сааде ранены не менее 14 человек. Нанесен ущерб нескольким торговым центрам и магазинам.

По сообщениям хуситов удары были нанесены по целям в городе Бани Эль-Харит, не менее шести ударов в районах Бани-Матар и Бани-Хашиш. Три цели были атакованы в Сааде.

Цели хуситов были атакованы после того, как запущенная ими ракета упала недалеко от 3 Терминала израильского международного аэропорта "Бен-Гурион".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

Хуситы объявили о новой цели – добиться воздушной блокады Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

ЦАХАЛ публикует первые выводы расследования обстрела "Бен-Гуриона"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 мая 2025

Авиакомпания "Эль-Аль" организует для израильтян "вывозные" рейсы из стран Европы