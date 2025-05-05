"Аль-Масира": в результате авиаударов армии США ранены не менее 14 человек

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в результате авиаударов армии США по целям в Сане и Сааде ранены не менее 14 человек. Нанесен ущерб нескольким торговым центрам и магазинам.

По сообщениям хуситов удары были нанесены по целям в городе Бани Эль-Харит, не менее шести ударов в районах Бани-Матар и Бани-Хашиш. Три цели были атакованы в Сааде.

Цели хуситов были атакованы после того, как запущенная ими ракета упала недалеко от 3 Терминала израильского международного аэропорта "Бен-Гурион".