"Кешет-12": Нетаниягу продвигает новое предложение для жителей Газы, удерживающих заложников

По данным новостной службы телеканала "Кешет-12", в ходе встречи с представителями служб безопасности, состоявшейся вечером 4 ноября, Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение о продвижении нового предложения для жителей Газы, удерживающих в плену израильских граждан.

По информации телеканала, за каждого освобожденного заложника жителям Газы будет обещан безопасный выезд за границу, а также крупное денежное вознаграждение (телеканал утверждает, что речь идет о миллионах долларов).

В сообщении телеканала отмечалось, что после ликвидации Яхья Синуара Нетаниягу выступил с заявлением, в котором пообещал не только сохранить жизнь боевикам ХАМАСа, которые освободят заложников, но и позволить им покинуть сектор Газы.