"Кешет-12": Нетаниягу продвигает новое предложение для жителей Газы, удерживающих заложников
время публикации: 04 ноября 2024 г., 23:39 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 23:45
По данным новостной службы телеканала "Кешет-12", в ходе встречи с представителями служб безопасности, состоявшейся вечером 4 ноября, Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение о продвижении нового предложения для жителей Газы, удерживающих в плену израильских граждан.
По информации телеканала, за каждого освобожденного заложника жителям Газы будет обещан безопасный выезд за границу, а также крупное денежное вознаграждение (телеканал утверждает, что речь идет о миллионах долларов).
В сообщении телеканала отмечалось, что после ликвидации Яхья Синуара Нетаниягу выступил с заявлением, в котором пообещал не только сохранить жизнь боевикам ХАМАСа, которые освободят заложников, но и позволить им покинуть сектор Газы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 ноября 2024