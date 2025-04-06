Глава МИД Ирана: "Прямые переговоры с США бессмысленны"

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи назвал бессмысленными прямые переговоры с США по ядерной тематике. Именно этот формат был предложен президентом США Дональдом Трампом.

"Бессмысленно вести прямые переговоры с теми, кто постоянно угрожает силовым решением в нарушение Хартии ООН, особенно если разные представители этой стороны выступают с противоречащими друг другу заявлениями", – сообщил он.

Глава внешнеполитического ведомства декларировал готовность к переговорам через посредников, однако условием этого назвал отмену санкций.

Напомним: 30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что в ответном письме президенту США Дональду Трампу власти Ирана отказали ему в прямых переговорах, однако сообщили, что готовы вести диалог через посредников.