Ханийя и глава МИД Ирана обсудили соглашение с Израилем

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил, что 6 мая, после того, как ХАМАС принял предложение Египта и Катара, он провел разговор с председателем политбюро этого движения Исмаилом Ханийей.

Ханийя сообщил собеседнику, что мяч теперь находится на израильской половине поля. "Мы вели переговоры честно", – добавил главарь террористов.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует журналиста газеты "Гаарец" Гидеона Леви, согласного с тем, что мяч на израильской половине. Он называет заявление ХАМАСа блестящим ходом, который стал для Израиля унизительным.

"Нетаниягу стоит перед очень нелегким выбором. Он может лишиться коалиции. С другой стороны, если он отвергнет предложение, это докажет, что Израилю нужна война, а не заложники", – сказал он, заявив, что война не принесла ничего хорошего ни Израилю, ни палестинцам.